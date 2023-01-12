اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 09:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

89 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة ببنك مصر

الخميس، 12 يناير 2023 09:22 م
89 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة ببنك مصر محمد الإتربى رئيس بنك مصر
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد 25% و22.5% بلغت 89 مليار جنيه فى بنك مصر، منذ طرحها وحتى الآن.
 
وقرر بنك مصر طرح شهادة ادخارية يوم الأربعاء الماضى، مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وتوفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
 
وسبق أن أعلن البنك أن الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساء والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وأوضح أن الفروع الإضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.


بنك مصر

شهادات الادخار

شهادات الادخار ذات العائد ٢٥٪

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة