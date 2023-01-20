ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.31% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 16065.98 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع فى عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.79% ليغلق عند مستوى 2997.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.31% ليغلق عند مستوى 4459.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 19504.99 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3542.60 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 32.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1052.9 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 675.3 مليار جنيه إلى 692 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 181.6 مليار جنيه إلى 190.2 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 856.9 مليار جنيه إلى 882.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.787 مليار ورقة منفذة على 425 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 28.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.304 مليار ورقة منفذة على 348 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 11.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 38.7 مليون ورقة منفذة على 1368 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 84.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.57%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.13 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 204.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 165.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13 مليار جنيه بحجم تداول 3.01 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 369.4 ألف عملية.