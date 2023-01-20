مواجهة "مريبة" بين الكرملين وزيلينسكى بسبب اختفاء بوتين.. "دايلى بيست" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

بعد ما يقرب من عام من حرب روسيا الشاملة ضد أوكرانيا ، دخل الكرملين في جدل مع الرئيس الاوكراني وصفته صحيفة "دايلي بيست" بالمريب حول ما إذا كان فلاديمير بوتين لا يزال على قيد الحياة أم لا.

بدأ الخلاف عندما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر دافوس إنه غير مقتنع تمامًا بأن الزعيم الروسي لا يزال بين الأحياء: "أنا لا أفهم تمامًا مع من أتحدث وماذا. لست متأكدًا من أن رئيس روسيا ، الذي يظهر أحيانًا امام شاشة خضراء ، هو الرئيس المناسب. لا أفهم تمامًا ما إذا كان على قيد الحياة أم أنه يتخذ القرارات أم من يتخذ القرارات هناك"

وفقا للصحيفة جاء الرد سريعا من الكرملين حيث قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي في تصريحات نشرتها وسائل اعلام روسية : "من الواضح أن زيلينسكي لا يفضل وجود لا روسيا ولا بوتين .. كلما أدرك أن روسيا موجودة وستوجد ، كان ذلك أفضل لبلد مثل أوكرانيا".

اشارت دايلي بيست الى ان الرئيس الروسي ألغى المؤتمر الصحفي الذي عقده في نهاية العام للمرة الأولى منذ 10 سنوات في ديسمبر ، إلى جانب خطابه التقليدي أمام الجمعية الفيدرالية كما حضر مجموعة من الاجتماعات والأحداث الرئيسية عبر رابط فيديو من مكانه المحصن ، حتى عندما قام زيلينسكي برحلات إلى بعض أكثر المواقع خطورة على خط المواجهة.

بينما قام بوتين برحلة إلى سان بطرسبرج هذا الأسبوع وظهر علنًا لعدة أحداث ، أثار الكرملين المزيد من الشكوك حول صحة بوتين يوم الخميس بإعلان أن الزعيم الروسي غطس في المياه الجليدية للاحتفال بعيد الغطاس الأرثوذكسي. تمشيا مع تقاليده السنوية - لكنه قال إن لا أحد سيرى دليلًا على أنه فعل ذلك، وقال بيسكوف: "هذه المرة لا توجد صور أو مقاطع فيديو نبلغكم فقط أنه يتبع تقاليده".