جونسون يصف تهديد بوتين النووى بـ"هراء".. ويؤكد: تجاهلوه واعطوا أوكرانيا دبابات

كتبت: نهال أبو السعود

حث بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، الغرب على عدم الوقوع في فخ تهديد روسيا بالحرب النووية ولكن بدلا من ذلك زيادة إمداداتها من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، وفقا لصحيفة الجارديان.

ظهر رئيس الوزراء البريطاني الاسبق في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لمناقشة ازمة أوكرانيا حيث انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو، وقال جونسون إن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يعرض الأمر على أنه مواجهة نووية بين الناتو وروسيا ، لكن على الغرب أن يعتبر خدعته.

وقال جونسون: "هراء لن يستخدم أسلحة نووية .. يجادل الناس بأنه لا ينبغي التصعيد ويجب أن نكون حذرين من القيام بأشياء تزيد من استفزاز بوتين كيف يمكننا التصعيد ضد رجل يشن حربًا شاملة ضد السكان المدنيين؟".

وتابع: "ما علينا التركيز عليه هو دعم أوكرانيا وإعطاء فولوديمير زيلينسكي الأدوات التي يحتاجها لإنهاء المهمة أعطهم الدبابات.. لا يوجد شيء على الإطلاق لتضيعه".

تلقى جونسون ، الذي زار أوكرانيا أربع مرات منذ الغزو الروسي في فبراير الماضي ، الشكر شخصيًا من قبل الزعيم الأوكراني خلال خطاب الفيديو.

ووفقا للتقرير، وصف جونسون ذات مرة دافوس بأنه "كوكبة كبيرة من الأنا المتورطة في طقوس العربدة المتبادلة الهائلة"، كما منع مجلس وزرائه من الحضور بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزراء في عام 2019.

وسيتحدث زعيم حزب العمال السير كير ستارمر ومستشارة الظل راشيل ريفز في دافوس اليوم، ومن المقرر أن يخبر ستارمر الحاضرين أن بريطانيا ستكون "مفتوحة للأعمال التجارية" في ظل حكومة حزب العمال حيث يحرص الزوجان على التأكيد على أوراق اعتمادهما الملائمة للأعمال التجارية والتناقض مع نظام العمل السابق ، بالإضافة الى الاستفادة من الفوضى داخل صفوف حزب المحافظين بعد رئاسة الوزراء التي لم تدم طويلاً ولكنها كارثية.