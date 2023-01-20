مناعة كورونا تدوم عاما بعد الإصابة والحصول على التطعيم.. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

وجدت دراسة دولية كبيرة أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا وحصلوا على التطعيم بلقاحات كورونا يحصلون على حماية طويلة الأمد ضد الإصابة بالعدوى الشديدة ودخول المستشفى، وتوقعوا أن تدوم مناعتهم ضد الفيروس التاجى ما لا يقل عن عام بعد الإصابة والحصول على التطعيم.

وبحسب موقع "بلومبرج" منع هذا المزيج أكثر من 97٪ من الأعراض الشديدة أو دخول المستشفى بسبب كورونا لمدة تصل إلى 12 شهرًا بعد الإصابة أو التطعيم الأولي، أيهما كان الأحدث.

تمنح التعزيزات 6 أشهر إضافية من الحماية وفي الوقت نفسه، كانت العدوى وحدها أقل بقليل من 75٪ وقائية على مدار عام.

استند التقرير إلى مراجعة أكثر من عشرين دراسة من يناير 2020 إلى يونيو 2022 حول الحماية التي توفرها المناعة الهجينة والعدوى السابقة وحدها.

وقال التقرير إنه يجب استخدام النتائج لتخصيص إرشادات بشأن عدد وتوقيت جرعات لقاح كورونا.

لطالما نوقشت جدولة الجرعات المعززة المحدثة بين خبراء الصحة الذين يختلفون في الفترات الفاصلة بين جرعات اللقاح وما إذا كانت المعززات المحدثة ضرورية لجميع الفئات العمرية.

من المقرر أن يجتمع موظفو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 26 يناير مع مجموعة من المستشارين الخارجيين لمناقشة ما إذا كان ينبغي مراجعة سياسات التحصين مع تطور الوباء.