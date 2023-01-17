اليوم السابع
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الصحة: جرعة لقاح كورونا التنشيطية تقوى المناعة وتحمى من الأعراض الخطرة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:42 ص
الصحة: جرعة لقاح كورونا التنشيطية تقوى المناعة وتحمى من الأعراض الخطرة إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن جرعة لقاح فيروس كورونا التنشيطية تقوى المناعة وتحمى من الأعراض الخطرة .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا متوفر للأشخاص بدايةً من عمر 12 عام فأكثر.

 

وأوضحت أن لقاح كورونا متوفر للأطفال من عمر 12 إلي 18 عاما وطالبت بالتسجيل من خلال الموقع الالكترونى لمنظومة اللقاحات

 

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

جرعة لقاح كورونا
جرعة لقاح كورونا

 


الصحة

كورونا

الجرعة التنشيطية

فيروس كورونا

الاعراض الخطرة



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