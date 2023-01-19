وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي في إطار مساعى هونج كونج لخفض تصنيف فيروس كورونا إلى مرض مستوطن عوضا عن مرض تنفسي حاد.

من جانبه.. قال حاكم المدينة جون لى: "لقد قررت إلغاء فرض حجر صحي على المرضى المصابين بكورونا، هذه واحدة من الخطوات المهمة نحو الحياة الطبيعية".

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المواطنين في هونج كونج ارتداء الأقنعة باستثناء فترة ممارسة الرياضة.