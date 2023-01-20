وتوجهت القافلة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وبحضور دكتورة نفين صالح، ووليد أحمد ومحسن السيد من لجنة إشراف الوزارة، وجرى خلال فعاليات اليوم توقيع الكشف الطبي على 1117 مريضاً في مختلف التخصصات.

وضمت القافلة 8 عيادات في تخصصات مختلفة منهم 6 عيادات متنقلة 2 أطفال، باطنة، نسا ، أنف وأذن ، تنظيم اسرة، فضلاً عن عيادتين داخل الوحدة ومعمل طفيليات وأشعة x ray ، وجاء البيان بتوقيع الكشف الطبي علي 264 باطنة، 357 أطفال، 90 جراحة، 136 انف واذن، 132 نسا وتنظيم أسرة، 117 أسنان، كما تم إجراء 307 تحاليل مختلفة للمرضى، ونحو 92 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والدم وتحويل 77 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 32 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.