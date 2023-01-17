3934 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، 3934 مشروعا تنمويا متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشn وذلك من بداية عملها وحتى الآن، ةيأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن كل هذه الجهود تأتي متوافقة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

موضحا أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة ( البرلس – بيلا - الحامول - دسوق – الرياض – سيدي سالم – فوه – قلين – كفرالشيخ - مطوبس)، مضيفاً أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة ، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.