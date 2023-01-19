قطع مياه الشرب غدا بعدة قرى بدراو وأسوان لأعمال الصيانة

حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بعمل قطيعة على خط مياه قطر 6 بوصة أمام الوحدة المحلية لقروى أبو الريش، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (أبو الريش بحرى و الشديدة و المليقطة و الخطارة و المقلة و دار النعيم و بهاريف) وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساءاً يوم الجمعة الموافق 20/1/2023 ، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 21/1/2023.

وكذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأعمال تركيب طلمبات لمحطة مياه الشيخ عبد الله بدراو، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن قرية بنبان والمنصورية الجديدة وذلك إعتباراً من الساعة السادسة مساءاً غدا الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 21/1/2023.

كما أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان بالمواطنين بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .