اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 06:07 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد

الجمعة، 20 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد كوبرى فيصل - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد

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2000 جنيه مكافأة لـ 10 محصلين بمناطق هيئة الأوقاف لتميزهم فى تحصيل الإيرادات

 


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