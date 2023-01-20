حصاد الوزارات.. اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد
205 آلاف و491 طالبا يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة غدا
التموين: طرح الخبز لغير حاملى البطاقات هدفه تخفيف العبء عن المواطن
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أكاديمية البحث العلمى تكشف المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار خلال معرض القاهرة للابتكار
وزير الرى: حصر العمالة على مستوى الوزارة وفقا للتخصصات وتحديد مواقع العجز
2000 جنيه مكافأة لـ 10 محصلين بمناطق هيئة الأوقاف لتميزهم فى تحصيل الإيرادات
جهود وزارة الزراعة فى الحماية المجتمعية لصغار المزارعين.. 1800 مشروع أبرزها
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