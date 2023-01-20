حصاد الوزارات.. اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد