التموين: طرح الخبز لغير حاملى البطاقات هدفه تخفيف العبء عن المواطن

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استمرار سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن الذى لا يستفيد من منظومة الخبز المدعم، ومنعاً لاستغلال البعض من المخابز التى هى خارج المنظومة المذكورة من رفع أسعار الخبز السياحى والطباقى، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع شعبة المخابز والبريد المصرى بصياغة تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى الحفاظ على سعر عادل ومنضبط للخبز الحر وحصول المواطن علية طبقا لتكلفة محددة وخصائص معتمدة وأوزان معروفة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح أكبر مجمع لخدمات التجار بالغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مثمناً العمل البناء المشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية لدفع منظومة التجارة الداخلية قدماً، فضلاً عن تيسير وتسهيل إجراءات المعاملات التجارية مع منتسبى وأعضاء الغرف التجارية مع عدد من هيئات الدولة الخدمية.

ويذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أوضح على هامش افتتاحه لمركز الخدمات المتكامل النموذجى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه جارى الانتهاء من دراسة أفضل السبل لحصول غير المستفيدين من الدعم على الخبز الحر من منافذ الخبز البلدى المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى يبلغ قوامها ما يقرب من 33 ألف منفذ مخصص لبيع الخبز البلدى المدعم.

وفى هذا الصدد أفاد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن المختصين والمعنيين بهذا الشأن يقوموا حالياً من الانتهاء من بلورة تلك الدراسة بكافة تفاصيلها وابعادها المتعلقة بهذا الأمر بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتقييم وتحديد مراكز التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الحر، إضافةً إلى التعاون مع هيئة البريد المصرى للوصول إلى أفضل آلية ممكنة وميسرة للمواطنين خارج منظومة الدعم لكيفية الحصول على البطاقات الخاصة بتلك المنظومة الجديدة وتحديد قيمتها وسبل توزيعها على المواطنين او اضافة تلك الخدمة على البطاقات الذكية القائمة بالفعل سواء التى هى لدى البريد المصرى او غيرها من البطاقات الأخرى مثل بطاقة ميزة.

وأشار عشماوى سوف يتم الاعلان قريباً عن كافة تفاصيل تلك المنظومة الجديدة عقب الانتهاء من إتمام التشغيل التجريبى لها، وبعد إنفاذ كافة التنسيقات المطلوبة مع الجهات ذات الصلة، منوهاً بأن هذه المنظومة المزمع تطبيقها سيكون لها بالغ الأثر على استقرار وانضباط سعر الخبز الحر فى الأسواق والحد من المبالغات السعرية من قبل البعض من المخابز، إضافةً الى تمتع المواطنين من خارج منظومة الخبز المدعم بمنتج ذو مذاق مميز وقيمة غذائية وفيرة.