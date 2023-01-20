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أكاديمية البحث العلمى تكشف المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار خلال معرض القاهرة للابتكار

الجمعة، 20 يناير 2023 04:35 م
أكاديمية البحث العلمى تكشف المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار خلال معرض القاهرة للابتكار معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار
كتب محمد صبحى

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنها ستعلن عاصمة الابتكار هذا العام في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والذي سيعُقد في فبراير 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويأتي رصد عاصمة الابتكار كل عام في إطار سعى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى تنمية الوعي القومي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار كنمط حياة، وستعلن الأكاديمية عن عاصمة الابتكار الأخضر هذا العام من خلال إعداد مؤشرات قياسية تعد من وسائل رصد التطور والابتكارى في المجتمع المصري وتماشيا مع مخرجات مؤتمر المناخ “COP27” الذي استضافته مصر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.
 
وأكد بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن هذا العام يأتي مؤشر عاصمة الابتكار لتسليط الضوء نحو الابتكار الأخضر لاستخدام الموارد الطبيعية بأدنى مستوى لتوفير نوعية حياة أفضل ومواجهة تحديات آثار تغير المناخ والتكيف معه، وقد قام بتصميم مؤشر الابتكار الأخضر، المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي تم تنفيذه من خلال استبيان عاصمة الابتكار الاخضر، بعد استيفائه من المحافظات بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية.
 
وقد بدأ تصميم مؤشر عاصمة الابتكار منذ عام 2016 وهو مؤشر مركب، ونوه البيان أن هناك 14 محافظة على مستوى الجمهورية قد شاركت هذا العام، وسيتم الإعلان عن المحافظة الفائزة في ختام معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 الذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة والداعمة.
 
والجدير بالذكر أن مؤشر عاصمة الابتكار الأخضر هو أحد أساليب قياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، ويهدف إلى تقييم أداء الابتكار داخل المحافظات ومدى مساهمتها في دعم ونشر بيئة الابتكارات التي تساعد على رفع مستوى الكفاءة والتنافسية بين المحافظات في مجال الابتكار المجتمعي. ويتم من خلال مسابقة تنافسية بين محافظات الجمهورية.
 
وعن الأعوام السابقة أشار البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه قد فازت محافظة القاهرة بعاصمة الابتكار لعامي 2016 و 2018 بينما فازت محافظة الجيزة بعاصمة الابتكار عامي 2017 وعام 2019.
 
اكاديمية البحث العلمى
امعرض القاهرة الدولى
 

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