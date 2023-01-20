الكرملين: الغرب متوهم بأن كييف قد تهزمنا

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الغرب متوهم بأن كييف قد تهزمنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، وأضافت الرئاسة الروسية، أن اجتماع الحلفاء الغربيين في رامشتاين لن يغير من أهدافنا.

وتابعت الرئاسة الروسية: لا أمل من تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن الدبابات الغربية التي سترسل لأوكرانيا لن توقفنا عن تحقيق أهدافنا.

وقالت الرئاسة الروسية: نرى تورطا مباشرا وغير مباشر للناتو في الصراع، مشيرة إلى أنه لخفض التوتر يجب أن تؤخذ مطالب روسيا في الحسبان.

وأوضحت الرئاسة الروسية، أن المجتمع الدولي سيندم على أوهامه بإمكانية أن تربح أوكرانيا الحرب، مؤكدة أن تقديم الغرب دبابات لأوكرانيا لن يغير شيئا على الأرض ولن يوقف روسيا حتى تحقيق أهدافها.

وأضافت الرئاسة الروسية، أنه لتجنب تصعيد الصراع يجب الإصغاء لمطالب روسيا.

وفى وقت سابق أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه في حال قرّرت بولندا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" من دون إذن برلين، فإنها لن تكون ودّية تجاه "التحالف".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيستوريوس قوله: "لا أعتقد أن هذا أمر ودّي وبشكل خاص بالنسبة للتحالف".

وقال: "لم تتلق برلين أى طلب حتى الآن من وارسو بخصوص تزويد كييف بالدبابات".

هذا وقد صرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، في وقت سابق، خلال مقابلة مع قناة Polsat التلفزيونية، بأن بولندا يمكنها نقل دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا من دون انتظار موافقة ألمانيا.