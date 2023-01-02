وكيل وزارة الشباب بجنوب سيناء يعلن بدء تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء عن موافقة الدكتور أشرف صبحى عن تنفيذ المشروع القومى للموهبة الحركية فى خمس محافظات جديدة منها جنوب سيناء وذلك بتنظيم الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة .

بدأت تدريبات المشروع يوم الاحد الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٣ في الاستاد الرياضي بالطور بأجمالي 113 لاعبا ولاعبة والجهاز الفني والجهاز الإداري للمشروع.

ترتكز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

أكد فتحي أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمشروع الموهبة الحركية كنواة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي والذى يسعى لإعداد أبطال اوليمبيين وتقوم الوزارة بتوفير الملاعب وحمامات السباحة والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب.

وأشار احم مسعد وكيل دارة الرياضة ان المشروع يبدأ بأنتقاء الأطفال المشاركين بالإضافة إلى اختيار المدربين المتخصصين للعمل بالمشروع وفقا للضوابط الموضوعة و ان الاختبارات تتم بشفافيه تامه من اجل مستقبل افضل للناشئين.

ويعمل المشروع على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، ويتم تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المنفذة بالمشروع بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال، ويتم توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراته البدنية ومهاراته الحركية ونتائج قياساته وتفوقه الرياضي.