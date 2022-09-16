"شباب الأقصر" تكشف تفاصيل التقدم لاختبارات المشروع القومى للموهبة الحركية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بدء الإدارة العامة للبحوث بتنفيذ المشروع القومى للموهبة الحركية بعدد من المحافظات، وذلك ضمن إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة باكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم، بغرض تحقيق التفوق والإنجاز الرياضى على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف صلاح رشوان لـ"اليوم السابع"، أنه فكرة المشروع تتمثل فى استقبال الأطفال فى المرحلة العمرية للطفولة المبكرة من سن 6 سنوات المحددة من قبل اللجنة العلمية، ويعتبر المشروع القومى للموهبة الحركية الخطوة الأولى من المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى من خلال تقديم برنامج حركى ومهارى وبدنى متكامل يتضمن المهارات الأساسية لأغلب الألعاب الرياضية ومجموعة من الأنشطة التخصصية، ويتم اختيار الأطفال وفقا للحالة الصحية والبدنية والقدرات الحركية مع متابعة تطور القدرات البدنية لهم، مما يسهل اكتشاف وانتقاء المتميزين منهم وتوجيههم للنشاط الرياضى التخصصى تمهيدا لإلحاقهم بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى والمشروعات القومية للاتحادات والأندية الرياضية كقاعدة بطولة مخططة علميًا.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه من شروط التحاق الطفل بالمشروع ما يلي:- (أن يكون الطفل (ولد - بنت) من مواطنى جمهورية مصر العربية ويتمتع بالجنسية المصرية - أن يكون من مواليد 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 6 / 2016 - أن يتمتع بالسلامة الصحية والبدنية والنفسية - ألا يكون الطفل مقيد بأى اتحاد رياضى - اجتياز الاختبارات والقياسات الخاصة بالقبول فى المشروع)، أما عن كيفية التقدم لاختبارات القبول بالمشروع فهى ما يلي:- (استيفاء جميع البيانات فى النموذج الإلكترونى الخاص بالتقدم (النموذج الحالي) - يتم إعلام ولى الأمر بموعد إجراء الاختبارات ومكانها من خلال رسالة على الهاتف المحمول - حضور الطفل لإجراء الاختبارات فى الموعد المحدد مع الالتزام بارتداء زى رياضى - تسليم نسخة أصلية بمديرية الشباب والرياضة التابع لها من المستندات والأوراق التالية:- "أصل شهادة ميلاد الطفل حديثة مميكنة (كمبيوتر) - عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل - صورة بطاقة ولى الأمر").

وبالنسبة للامتيازات المقدمة من المشروع فهى ما يلي:- (يتم تقديم عدد (3) وحدات تعليمية للطفل أسبوعيًا ضمن تنفيذ برنامج حركى ومهارى وبدنى متكامل يتضمن المهارات الأساسية لأغلب الألعاب الرياضية ومجموعة من الأنشطة التخصصية - توفير زى رياضى للطفل طوال فترة الالتحاق بالمشروع - إجراء اختبارات وقياسات دورية للطفل من قبل لجان متخصصة يتم تشكيلها من وزارة الشباب والرياضة لمتابعة تطور الحالة الصحية والقدرات الحركية والبدنية خلال مراحل المشروع - توفير توعية دورية لولى أمر الطفل حول الجوانب الصحية والبدنية والنفسية التى يجب مراعاتها لضمان التنشئة السليمة للطفل - إلحاق الأطفال المتميزين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لإعدادهم للإلتحاق بالمنتخبات القومية ليصبحوا أبطال أولمبيين - توجيه الأطفال للأنشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة)، وأماكن مراكز تدريب المشروع بمحافظة الأقصر (نادى المدينة المنورة بالأقصر، ونادى الأقصر الرياضى "الشعب").