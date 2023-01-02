مدير بيطرى الأقصر يجتمع بأطباء إسنا لمناقشة فتح 9 وحدات بيطرية ضمن حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، مقر الإدارة البيطرية بمركز ومدينة إسنا، حيث عقد اجتماع مع الأطباء والطبيبات البيطريين بإدارة إسنا البيطرية، لمناقشة تجهيزات فتح 9 وحدات بيطرية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر الإجتماع من إدارة إسنا البيطرية، كل من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا، وتم تهنئة الجميع بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما تم خلال الاجتماع مناقشة جميع الأقسام البيطرية، والتأكيد على تطبيق التعليمات وضع خطة عمل بكافة الأقسام البيطرية المختلفه، وخصوصاً قسم الصحة العامة والوقاية والتأمين على الماشية والرعاية والعلاج والمجازر والتفتيش.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على أنه يجرى الاستعداد لفتح 9 وحدات بيطرية جديدة تابعة المبادرة الرئاسية لدعم قرى الريف المصرى، ومن مشروعات "حياة كريمة"، والتى سوف يتم افتتاحها خلال هذا العام، حيث تم وضع آليات وقواعد يتم الالتزام بها في الفترة القادمة، موجهاً الشكر على المجهودات الكبيرة خلال العام الماضي من الأطباء والطبيبات البيطريين والمعاونين والعاملين بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

فيما كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الموقف الحالى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد نهاية عام 2022، ودخول العام الجديد 2023، حيث تم اختيار مركز ومدينة اسنا بـ 9 وحدات محلية بعدد 27 قــرية و220 تابعا، ومركز ومدينة أرمنت بعــدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابعا بإجمالي المركزين 600 ألف نسمة لدعمهم بالمشروع القومى حياة كريمة.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بلغت عدد مشروعات حياة كريمة بقرى إسنا وأرمنت 813 مشروعا، تم الإنتهاء من 368 مشروعا منها، وجار العمل فى 324 مشروعا بنسبة تنفيذ 70%، وذلك بتكلفة مالية تقريباً 9.9 مليار جنيه وسكن كريم بعدد منازل 3182 بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وجار الآن العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء ومشروعات أخرى، والجهة المنفذة هي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.