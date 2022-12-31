بيطرى الأقصر تضبط 100 كيلو جرام كبدة مجمدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك

وتمكنت اللجنة من ضبط 100 كيلو جرام مضبوطات، تضمنت 25 كيلو جرام كبدة مجمدة قطع غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، و50 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، و21 كيلو جرام لحوم قطع مجمدة منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، و5 كيلو جرام من دواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وشارك فى الحملة كل من الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتورة نرمين حسين، والدكتورة سماح رضا، والدكتور إبراهيم رياض أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بالاشتراك مع العقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، والمقدم عمرو بدران مباحث التموين.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن إستمرار المديرية فى ملاحقة المخالفين للقرارات الوزارية التموينية للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم ضبط أكثر من نصف طن لحوم ودواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، واستيكرات وأختام علامات تجارية مقلدة قبل إعادة تدويرها وتغليفها وطبع تواريخ إنتاج مخالفة للواقع، وطرحها بالأسواق مما يضر بصحة المواطنين.

ويضيف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تسيير حملة تموينية لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، حيث تشكلت لجنة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ورفاعى أحمد وشريف سعد وأيمن رمضان ويوسف محمد حسين مسئولى المديرية، حيث تم ضبط أحد ثلاجات المجمدات بناحية الحبيل فى مركز الأقصر، وبداخلها عدد 46 جوال وبرانيك بها لحوم ودواجن ومصنعات و كبدة ولحوم مفرومة بإجمالي وزن 574 كيلو منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مما يضر بصحة المواطنين.