"راكتا" للبورصة: مجلس الإدارة الحالى للشركة مستمر فى العمل

كتب هانى الحوتى

قالت الشركة العامة لصناعة الورق -راكتا، ردًا على الخبر المنشور بشأن قرار وزير قطاع الأعمال العام بإقالة مجلس إدارة الشركة، إن المجلس الحالي للشركة مستمر في العمل والعضو المنتدب التنفيذي للشركة؛ لحين قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتغيير ممثليها في مجلس الإدارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الإثنين.

وكان المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، قد زار الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، ووجه الوزير، على الفور، بإقالة مجلس إدارة الشركة بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم صيانة المعدات والإهمال، وعدم القيام بواجبات العمل، وتردي حالة المباني والورش والعنابر وغيرها، والإهمال الذي تسبب في انهيار أجزاء من المباني وعدم انضباط أطقم أمن الشركة.

كما وجه الوزير بمراجعة موقف الشركة فنيا وماليا وإدارياً، وكذلك حصر المعدات وخطوط الإنتاج وإعداد تقرير فني حول صلاحيتها للعمل، ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في الوضع الراهن للشركة.