تركيب قضبان السكة للقطار الكهربائى السريع العين السخنة مطروح.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل تركيب قضبان السكك الحديدية في المرحلة الأولى للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع بطول 675 كم من العين السخنة بالسويس إلى مرسي مطروح، حيث تنفذ مصر شبكة قطارات سريعة على 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم.

وتمثل منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.

ويتم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم، منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.

كما يتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

ويمتد الخط الأول من العين السخنة لمرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني من حدائق أكتوبر لأبو سمبل، بطول 1400 كم، والخط الثالث من قنا لمدينة سفاجا، بطول 225 كم، وعدد المحطات الخط الأول 22 محطة، والخط الثاني: 35 محطة، والخط الثالث: 4 محطة.