تأجيل محاكمة أحد المتهمين بقتل طفل وسرقة دراجته فى الشرقية لـ6 فبراير

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وسكرتارية فلبس صبحي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 321 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2021، بقتل طفل لسرقة دراجته النارية (توك توك)، وذلك لجلسة 6 فبراير المقبل، لحين حضور الدفاع.



كان مستشفى ديرب نجم المركزي استقبل الطفل مصطفى محمد مصطفى، 15 عامًا، مُقيم في قرية كوم النور التابعة لمركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة، فيما تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: محمد أ م، 23 عامًا، مُقيم في قرية بهيدة بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وعبدالجواد ع ع، طالب بالصف الثاني الأزهري، مُقيم بنفس القرية، وأحمد ع ض، 20 عامًا، مندوب مبيعات، مُقيم في قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وإبراهيم س إ، 27 عامًا، عامل بمقهى، مُقيم في عين شمس بالقاهرة، وأن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية (توك توك) وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم.



وتبين أن المتهمين قتلوا الطفل المجني عليه بأن اعتدوا عليه بالضرب ثم خنقوه باستخدام قطعة من القماش، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي سبق وعاقبت المتهمين من الأول إلى الثالث غيابيا بالإعدام شنقًا، وعاقبت الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما تقدم المتهم الثالث بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.