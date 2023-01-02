القوات المسلحة تنظم بطولة الجمهورية لقفز الموانع بنادى فروسية القوات المسلحة

كتب زكى القاضى

نظمت القوات المسلحة بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للفروسية بطولة الجمهورية لقفز الموانع، والتى أقيمت على مدار ثلاثة أيام بنادى فروسية القوات المسلحة، وذلك بحضور مدير إدارة المدرعات ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الإتحاد المصرى للفروسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية والشخصيات العامة ورواد ومُمثلي هيئات الفروسية .

وأعرب رئيس الإتحاد المصرى للفروسية على تضافر الجهود لإخراج البطولة فى أفضل صورة إستكمالًا لسلسة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية فى إستضافة كبرى البطولات بفضل ما تتمتع به من المقومات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدًا بالإحترفية التى وصل إليها المشاركين من الفرسان والفارسات وما تمتعوا به من إحترافية ومستوى متطور فى تنفيذ القفزات على كل الارتفاعات .

وأكد مدير إدارة المدرعات على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى الحرص الدائم على التواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للفروسية، من أجل تحقيق البطولات المختلفة على كافة المستويات .

وفى ختام الفعاليات تم تكريم عدد من رموز رياضة الفروسية صاحبى الريادة والإنجازات، والفائزين ببطولة الجمهورية من نادى فروسية القوات المسلحة وعدد من الفرسان الدوليين المشاركين فى الأولمبياد والحاصلين على البطولات العالمية والدولية .

يأتي ذلك فى ضوء حرص القوات المسلحة على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة .