الرعاية الصحية: 2023 سيكون العام الأمثل والآمن للدواء

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الصيدلية، إن عام 2023 سيكون العام الأمثل والآمن للدواء ، من خلال تفعيل دور الصيدلى كعضو أساسى في الفريق الصحى .

وأضاف مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الصيدلية، خلال تصريحاته ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن الصيدلى سيشارك الطبيب في الخطة العلاجية ومتابعة تنفيذها للتأكد من الملائمة الدوائية .

وأوضح مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الصيدلية، أن الصيدلى سيبحث دواعى استعمال الدواء وهل يحتاج المريض للدواء والجرحة المطلوبة للمريض وهل مناسبة له ، وهل طريقة العلاج صحيحة وطريقة تناول العلاج صحيحة ويثقف المريض على طرق تناول العلاج .

وفى وقت سابق كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات و مراكز الرعاية الأولية والتى جاءت أهدافها متمثلة فى:

-1 توزيع الخدمات وفقاً للاحتياج مما يسهم في جودة التخطيط الصحي

2- تحقيق العدالة ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية

3- توفير نفقات الانتقال والضغط على الطرق ووسائل النقل للتوجه إلى المستشفيات

4- الكشف المبكر عن الأمراض

5- تحسين معدلات أداء خدمات الصحة العامة

6- تحسين خدمات تنظيم الأسرة

7- الاستخدام الأمثل لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية

8- ترشيد استخدام الأدوية والمستهلكات عالمياً

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن للرعاية الصحية الأولية التعامل مع ٧٠% من الخدمات دون الحاجة للتوجه للمستويات الأخرى وقالت الوزارة إن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلي للتغطية الصحية الشاملة.

وتابعت الوزارة إن منشآت الرعاية الأولية 5426 منشأة ومحافظات التأمين الصحي الشامل (6) يوجد بهم 93 منشأة فى الريف و63 منشآة فى الحصر وباقى المحافظات 21 محافظة بهم 4942 منشآة عدا مكاتب الصحة المستقلة والنقاط الطبية.