أشرف عطية يستقبل نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان

أسوان- صلاح المسن

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها ، وذلك بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، ومجلع حبيب منسق عام الكنيسة، حيث إطلع محافظ أسوان على التصميمات الهندسية لكنيسة السيدة العذراء مريم ، و القديس الأنبا بيشوى بحى الصداقة الجديدة ، والتي تخدم حوالى 1500 أسرة.

مؤكداً على أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين المحافظة والكنيسة الأرثوذكسية ليعكس ذلك المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والتماسك والتسامح التى تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه وجه الأنبا بيشوى الشكر للمحافظ على حرصه لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطني أسوان بإعتبارهم نسيج واحد للأمة المصرية دون أى تفرقة، لافتاً إلى أن هذه الروح الطيبة من المحبة تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .