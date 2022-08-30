أسقف أسوان يشكر المحافظ على دعم ترخيص إنشاء كنيسة حى الصداقة الجديدة

وقدم نيافة الأنبا بيشوى شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل لدور العبادة وهو الذى تجسد فى الترخيص لإنشاء كنيسة حى الصداقة الجديدة، والتى ستخدم حوالى 1500 أسرة مسيحية لأداء الصلوات والشعائر الدينية ، بالإضافة إلى طقوس المناسبات المختلفة.

وأشاد، بالنقلة الحضارية والتنموية التى تشهدها محافظة أسوان خلال المرحلة الحالية فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى والتأمين الصحى الشامل ، بجانب مشروعات حياة كريمة وتحيا مصر، وهو الذى يعكس الرؤية المستقبلية التى ستشهدها أسوان خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أعرب أشرف عطية، عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم، مؤكداً على إهتمام المحافظة ببناء وتطوير وتحديث دور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس، لأن ذلك يخفف المعاناة عن المواطنين، كما أنه يحقق قيمة مضافة للمنطقة بشكل عام، علاوة على أنه يساهم فى نشر مبادئ السماحة والإخاء والتعاون، ومحاربة الجهل والتخلف والتطرف.