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صرف 85% من المقررات التموينية عن شهر يناير لأصحاب البطاقات

الخميس، 19 يناير 2023 04:00 ص
صرف 85% من المقررات التموينية عن شهر يناير لأصحاب البطاقات وزارة التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، فيما تم صرف ما يقرب من  85% من مقررات شهر يناير حتى الآن، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 30%.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة، لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.
 
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان" بمنطقة فيصل، حيث تشارك 11 شركة تابعة لوزارة التموين داخل المعرض، ويتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الأسماك بأسعار مخفضة.

التموين

معرض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان بفيصل

معارض اهلا رمضان

تخفيضات معارض أهلا رمضان

اليوم السابع بلس



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