خارج الحدود.. روسيا تحذر من تزويد أوكرانيا بالأسلحة ومظاهرات بفرنسا.. فيديو

كتب محمد جمال

بث تلفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية جديدة من برنامج خارج الحدود، من إعداد وتقديم محمد جمال المغربى، نبدأها مع حضراتكم من العراق، حيث توفى شخص وأصيب 60 آخرين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة فى محافظة البصرة العراقية، وذلك فى ختام بطولة خليجي 25.

ودعا الجيش العراقى المواطنين لتجنب إطلاق الأعيرة النارية في ختام البطولة، داعيا المواطنين للاحتفال بختام البطولة بطريقة حضارية، أيضا، ناشدت وزارة الداخلية العراقية جماهير نهائى بطولة خليجى 25، بضرورة الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية.

وأضافت الوزارة، إلى أن أعداد الجماهير كبيرة جداً، داعية المشجعين، لمشاهدة المباراة في الأماكن العامة، حتى لا يتسبب ذلك فى حالات اختناق أو وفيات بسبب الزحام الشديد.

ومن العراق إلى أخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع البريطانى بن والاس إرسال 600 صاروخ من نوع بريمستون إلى أوكرانيا، كما أعلن وزير الدفاع الدنماركى إرسال مدافع قيصر فرنسية الصنع إلى كييف، كما أعلنت استونيا أيضا تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 113 مليون يورو، لتكون أكبر حزمة مساعدات تقدمها تالين حتى الآن إلى كييف، منذ بدء الحرب.

بدوره، حذر الكرملين من توريد الأسلحة إلى كييف لشن ضربات على الأراضى الروسية، معتبرا هذا التطور أمرا خطيرا للغاية، مشيرا إلى أن إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة سينقل الصراع لمستوى جديد، مضيفا أن هذه الإمدادات لن تبشر بالخير فيما يتعلق بالأمن العالمي لعموم أوروبا.

ومن الحرب الروسية الأوكرانية إلى فرنسا

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنه يأمل فى أن تكون الاحتجاجات ضد مشروع نظام التقاعد الجديد خالية من الفوضى والعنف، حيث دخلت القطاعات الحيوية فى فرنسا، فى إضراب واسع أدى إلى توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على قانون نظام التقاعد الجديد.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإنه من المتوقع أن يشارك ما بين 550 ألف إلى 750 ألف متظاهر في تلك الاحتجاجات.

ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتوحد النقابات العمالية فى فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير ضد قانون نظام التقاعد الجديد، حيث رفضت العديد من النقابات قرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما.

وفرضت الداخلية الفرنسية إجراءات أمنية واسعة حيث دفعت بأكثر من 10 آلاف شرطى لضمان الأمن خلال التظاهرات.

ومن فرنسا إلى اسبانيا

أطلقت السلطات الصحية فى إسبانيا تحذير بسبب انتشار عدوى فى فروة الرأس لدى الشباب ، والتى يُطلق عليها " السعفة "، وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن السبب فى انتشار المرض يرجع إلى صالونات حلاقة الشعر.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الصحية الإسبانية أجرت العديد من الأبحاث للتوصل الى سبب انتشار عدوى السعفة خلال العامين الماضين ، والتى أكدت أن صالونات حلاقة الشعر كانت السبب فيها.

وأشار ليوناردو باسون ، طبيب الأمراض الجلدية للصحيفة إلى أن المرض يظهر بشكل رئيسي في الرقبة ومناطق فى فروة الرأس، حيث تعتبر الثعلبة والتقشر والتهاب فروة الرأس من أكثر علامات العدوى وضوحًا ، ليتطور الأمر إلى تساقط الشعر، والالتهاب والتقيؤ والألم أو الحمى، حيث يعتبر مرض "سعفة الرأس" ، هو مرض شديد العدوى يصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 12 عامًا ، وينتشر خاصة بين الرجال.