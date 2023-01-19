حافظ على قلبك فى الشتا.. بطل تدخين واحرص على فيتامين د

كتبت فاطمة خليل

تؤثر موجات البرد وانخفاض درجات الحرارة على صحة القلب بشكل كبير، وقد يؤدي الطقس البارد إلى حدوث مضاعفات في القلب لدى العديد من الأشخاص، لذا نقدم في هذا التقرير طرق للبقاء في أمان من تأثير موجات البرد على صحة القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يحدث ذلك؟

يسبب البرد تضييق الأوعية ويحدث تقلص الأوعية الدموية، ويؤدي تضييق الأوعية الدموية إلى زيادة ضغط الدم وبالتالي يشكل خطراً على القلب.

الجلطة الدموية تؤدى أيضًا إلى نوبة قلبية

إن تكوين جلطات الدم، بسبب زيادة الفيبرينوجين في الجسم خاصة خلال فصل الشتاء، يؤدي أيضًا إلى نوبة قلبية.

علامات النوبة القلبية

الغثيان والدوخة وضيق التنفس والألم أو التنميل في الفك والرقبة والكتفين والتعب هي علامات النوبة القلبية.

طرق للبقاء آمنا من مضاعفات صحة القلب في الشتاء

يمكن أن تساعدك العادات البسيطة مثل تجنب البرد وارتداء الملابس الدافئة وتناول الطعام الصحي على البقاء آمنًا خلال فصل الشتاء.

تجنب المشي في الصباح الباكر

يقترح الخبراء تجنب التنزه في الصباح الباكر؛ خاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والحالات الأساسية الأخرى.

تغطية الرأس

يحذر الخبراء من إبقاء رأسك مكشوفًا خلال فصل الشتاء. الرأس ذو سطح كبير وبالتالي هناك قدر كبير من فقدان الحرارة من الجسم.

لا تفوت مكملات فيتامين د

يعد نقص فيتامين (د) من المخاطر الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية خلال فصل الشتاء.

أكل صحي

يحذر الأطباء من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية ويقترحون تناول الأطعمة الموسمية الصحية.

ابتعد عن التدخين

ابتعد عن التدخين السلبي واقلع عن التدخين، لأنه يؤدي إلى النوبات القلبية.