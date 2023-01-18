6 طرق للحفاظ على قلبك آمنًا وصحيًا فى موجات الطقس الباردة

كتبت إيناس البنا

يمكن للطقس شديد البرودة أن يزيد من خطر إصابتك بمشاكل في القلب، فيمكن أن تكون قشعريرة الشتاء ضارة لأولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.

وفقا لموقع " Thehealthsite "، قم بإجراء هذه التغييرات السبعة في حياتك لتحافظ على سلامتك.

يمكن للموجات الباردة أن تضعف القلب



من التأثيرات الرئيسية لموجة البرد تأثيرها على القلب، يمكن أن تتسبب نوبات البرد في تقلص الأوعية الدموية، تُعرف هذه الظاهرة باسم تضيق الأوعية عادةً ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يؤدي إلى مشاكل في القلب ويؤدي إلى السكتة الدماغية.

يمكن أن يؤدي البرد إلى تخثر الدم



مع انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة، قد يشهد الجسم زيادة في عدد الصفائح الدموية ومستويات الفيبرينوجين، يمكن أن تتسبب هذه الظاهرة في تجلط الدم في الشرايين التاجية وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

كيف تحافظ على سلامة القلب؟



فيما يلي بعض النصائح لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب خلال موسم البرد.

البقاء دافئا



غطِ نفسك بالملابس الصوفية وأكبر قدر ممكن من طبقات الملابس. تأكد من تغطية رأسك وأذنيك، يمكنك أيضًا ارتداء الجوارب والحفاظ على قدميك دافئة.

تناول طعام صحي



تجنب الأطعمة المقلية والدهنية، أو الأطباق التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

ممارسة الرياضة بانتظام



من المهم ممارسة الرياضة بانتظام، يمكنك قضاء بضع دقائق في جهاز المشي أو القيام ببعض التمارين الهوائية أو تمارين الإحماء أو اليوجا للبقاء في مأمن من المضاعفات الصحية لموجة البرد.

زد من تناول فيتامين د



غالبًا ما يؤدي نقص فيتامين (د) إلى حدوث سكتة قلبية، لذلك من المهم أن يتناول المرء ما يكفي من المكملات الغذائية أو إضافة أطعمة مثل صفار البيض والسردين والتونة إلى نظامك الغذائي.

افحص ضغط الدم وسكر الدم



من المهم الحفاظ على ظروفك الصحية الأساسية تحت السيطرة ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.