وقال زيلينسكي -في تصريح عبر الفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي- "إن هدفنا هو تحرير كل أراضينا، القرم هي أرضنا وبحرنا وجبالنا، أعطونا أسلحتكم وسنستعيد كل ما هو لنا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن الاتحاد الروسى لديه فرصة للانسحاب طوعا من جميع أراضي أوكرانيا التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 2014.

وانتقد زيلينسكي في الوقت نفسه تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز "ليوبارد"، وذلك بعد تقارير تفيد بأن برلين لن تزود كييف بهذه الدبابات إلا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز "أبرامز".

وتتزامن هذه التصريحات مع صدور تقارير نشرتها وسائل أمريكية تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت ترى أن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات إضافية للهجوم على شبه جزيرة القرم.