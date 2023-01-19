إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السد العالى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهد طريق السد العالى شرق بمدينة أسوان، اليوم، الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال الحادث.

تفاصيل الحادث بدأت بوصول بلاغ إلى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق السد العالى شرق بمدينة أسوان، ووجود مصابين عقب وقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وبالانتقال، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص وهم: "آيات جميل صديق 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، والطفل حماد عماد عرفات 3 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعمر حسن إبراهيم 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وفاطمة محمود عبد الجليل 76 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وحنان عبد الرحيم على 47 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أنور محمد 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وحبيبة رفعت محمد 13 سنة، مصابة بكدمات متفرقة، وسامية على شرقاوى 40 سنة، مصابة بكدمات متفرقة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت محافظة أسوان، شهدت اليوم، حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل، أعلى كوبرى النيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، ووجه مدير المرفق على الفور الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث، وأسفر الحادث، عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.