أخبار × 24 ساعة.. رفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيهًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
البابا تواضروس يصلى طقس اللقان وقداس عيد الغطاس بكينج مريوط بالإسكندرية
التموين: ليس هناك زيادة في سعر رغيف الخبز.. وننتج 100 مليار رغيف سنويًا
متحدث الحكومة: لدينا وفرة دولارية تمكننا من إنهاء تكدس البضائع بالموانئ
بدء إجازة منتصف العام الدراسى لطلاب الجامعات 28 يناير الجارى
متحدث الزراعة: الدولة مهتمة بالفلاح وتعطى أولوية للمحاصيل الاستراتيجية
التعليم تبدأ تفعيل مبادرة "أنا المعلم" لرد الجميل لأعضاء هيئات التدريس
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