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أخبار × 24 ساعة.. رفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيهًا

الخميس، 19 يناير 2023 12:15 ص
أخبار × 24 ساعة.. رفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيهًا حصاد القمح - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 


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سعر القمح



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