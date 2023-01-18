اليوم السابع
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الرى: الانتهاء من 6500 كيلو متر تبطين ترع والعمل فى 3800 كيلو آخرين

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:21 م
الرى: الانتهاء من 6500 كيلو متر تبطين ترع والعمل فى 3800 كيلو آخرين وزارة الرى
إبراهيم حسان

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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع وصل نسب التنفيذ به حتى الآن إلى 6500 كيلو متر بمختلف المحافظات، إضافة إلى 3800 كيلو متر أخرى جاري العمل فيها حاليا.
 
أضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن هناك مشكلات محدودة بمشروع تبطين الترع تم رصدها، ومن ثم التحقيق مع المسئولين عن حدوثها، ويتم إعادة بناء المناطق التي تعاني من إخفاق على حساب المقاول المنفذ للمشروع.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع تبطين الترع له العديد من الفوائد، على رأسها المحافظة على الترع التي كانت تعاني من انهيار ينتج عنه مشكلات في القطاع المائي، وبهذا المشروع تعود الترع إلى أفضل مما كانت عليه مسبقا، قائلا: "نحن حريصون على معالجة المشكلات".

محمد غانم

تبطين الترع

مشروع تبطين الترع

اخبار التليفزيون



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