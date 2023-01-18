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متحدث الزراعة: الدولة مهتمة بالفلاح وتعطى أولوية للمحاصيل الاستراتيجية

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:38 م
متحدث الزراعة: الدولة مهتمة بالفلاح وتعطى أولوية للمحاصيل الاستراتيجية الدكتور محمد القرش - المتحدث باسم وزارة الزراعة
الأمير نصرى

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية مهتمة بالفلاح والمواطن المصرى، ونضع سعر للقمح لتحسين قدرة الفلاح وتشجيعه فى توفير فرص وتنمية أفضل له، بافتتاح مشروعات له بقرى حياة كريمة، وتحسين جودة التقاوى لنصل لإنتاجية أفضل، وتحسين دخل الفلاح.

 

أضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، حددنا سعر توريد أردب القمح 1000 جنيه هذا العام، وتم رفعه إلى 250 جنيها وهى دفعة معنوية للفلاح المصرى، وأصبحت 1250 جنيها للإردب، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم حصاد القمح تباعا، مؤكدا أن هذا الموسم يشهد زيادة عن العام الماضى فى مساحات القمح المنزرعة. 
 
 
أكد محمد القرش، أن الدولة المصرية تعطى أولوية وأهمية للمحاصيل الاستراتيجية فى ظل هذه التحديات العالمية، حيث حققنا أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى حتى لا نعتمد على الخارج، مشيرا إلى أن عملية الزراعة التعاقدية فى عباد الشمس لها نظم معينة، ولدينا معاصر زيوت للعباد، ولدينا منظومة زراعية ناجحة ونستطيع أن نزرع مرة واثنين وثلاثة فى نفس العام، مشيرا إلى أن الدولة تطبق نظم الزراعة التعاقدية والتى أبدت نتائج جيدة.

الحياه اليوم

الزراعه

اردب القمح

الفلاح المصرى

المحاصيل الاستراتيجية

حصاد القمح



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