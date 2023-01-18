اليوم السابع
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نقابة الأطباء تحفظ التحقيق بشكوى أرملة وائل الإبراشى ضد الطبيب المعالج

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:10 م
نقابة الأطباء تحفظ التحقيق بشكوى أرملة وائل الإبراشى ضد الطبيب المعالج نقابة الأطباء ووائل الإبراشى
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة التحقيقات بالنقابة، إن اللجنة قررت حفظ الشكاوى الواردة إلى نقابة الأطباء من أرملة الإعلامي وائل الإبراشي ضد الدكتور شريف عباس، وذلك لعدم وجود خطأ مهنى.

 

وأوضح أمين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التحقيقات أكدت عدم وجود شبهة إهمال أو خطأ طبى، فضلا عن حدوث الوفاة بعد فترة طويلة جدا من المعاونة الطبية له، لافتا إلى أن عدم نقل المريض إلى المستشفى كانت تلبية لرغبته والتى تم احترامها من قبل الطبيب، مشيرا إلى أن الاستشاريين الذين تم طرح الشكوى عليهم أكدوا عدم وجود خطأ طبى فى استخدام مستحضر "السوفالدى" فى علاج الإبراشى من الإصابة بفيروس كورونا فى ذلك الوقت.

 

يذكر أن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، كان قد خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

ورحل الإبراشى عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 يناير العام الماضي، بعد معاناته من فيروس كورونا المستجد، وتبعاته.

 

واستمرت معاناة الراحل أكثر من عام، فبعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر 2020، بدأت حالته في التدهور بشكل كبير حتى أصيب بتليف كبدي، ونقل إلى المستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك ليّ إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم".


نقابة الاطباء

وائل الابراشى

التحقيق مع طبيب الإبراشى



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