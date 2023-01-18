نظام غذائي صحي لمرضى السكرى للسيطرة على نسبة السكر فى الدم

كتبت رانيا عامر

إذا كنت مصابًا بداء السكري يجب عليك اتباع نظام غذائي جديد، فالتخطيط المسبق لضمان وجبات صحية من شأنه أن يحافظ على مستويات السكر في الدم لديك.بحسب ما نشره موقع forbes. ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) باتخاذ الخطوات التالية عند تطوير خطة الأكل:

اول ا ضرورة تحديد الكمية المناسبة من الكربوهيدرات الخاصة بمريض السكر في كل وجبة والتي يمكن لطبيبك أو اختصاصي التغذية مساعدتك في تحديد احتياجاتك منها.

ثانيا املأ نصف طبقك بالخضراوات غير النشوية ، والربع بالبروتين الخالي من الدهون والربع بالكربوهيدرات.

ماذا يشمل النظام الغذائي الجيد لمرضى السكري؟

يثني الدكتور هورويتز على العديد من الأنظمة الغذائية الواردة في هذا الترتيب لإدراجها في الكربوهيدرات المعقدة في شكل خضراوات ، فواكه ، حبوب كاملة ، بقوليات وحليب قليل الدسم، بروتينات قليلة الدهون ، دهون صحية وألياف غذائية ، وكذلك تقييدهم من المشروبات المحلاة والكربوهيدرات البسيطة.

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق صحي - وهو مفتاح لإدارة ناجحة لمرض السكري.يوصي هورويتز بالأطعمة الغنية بالألياف لأنها أبطأ في الهضم، وتستغرق وقتًا أطول للتأثير على مستويات الجلوكوز مع تحسين الشبع أيضًا.

ويقول: "إن مفتاح الحفاظ على مستويات الجلوكوز من الارتفاع هو التوازن". "تناول المزيد من الوجبة المكونة من الكربوهيدرات المعقدة - وكذلك تناول كمية ثابتة من الكربوهيدرات من وجبة إلى أخرى وتجنب الوجبات التي تحتوي على الكثير في أي وقت ،بالاضاقة الي وجود البروتينات الخالية من الدهون في الوجبة سيساعد في الشعور بالشبع ومنع الإفراط في الأكل ".