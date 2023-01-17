كتبت نهير عبد النبى

مرض السكري هو مجموعة من الأمراض التي تتداخل مع طريقة إنتاج الجسم للأنسولين أو استخدامه لتحويل السكر في الدم إلى طاقة، وحسب ما ذكره موقع endocrinecenter فأن سكري الحمل هو شكل من أشكال المرض يمكن أن يظهر خلال الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل.

وتنتج المشيمة هرمونات يمكن أن تمنع عمل الأنسولين في جسمك ، مما يسبب مقاومة الأنسولين، و في حالات أخرى قد لا يتمكن جسمك من إنتاج كل الأنسولين الذي تحتاجه أثناء الحمل.

كيف يتم تشخيص سكري الحمل؟

يستخدم الأطباء اختبارات مختلفة لتحديد سكري الحمل ، بما في ذلك اختبار تحدي الجلوكوز واختبار تحمل الجلوكوز الفموى، خلال هذا الاختبارتشرب سائلًا حلوًا يرفع مستويات الجلوكوز لديك بعد ذلك ، ستخضع لسحب دم بعد ساعة لترى مدى جودة معالجة جسمك لسكر الدم، إذا كان مستوى الجلوكوز لديك مرتفعًا جدًا ، فيجب عليك العودة للحصول على OGTT.

تحتاج إلى الصيام لمدة ثماني ساعات على الأقل قبل OGTT يبدأ الاختبار بسحب الدم ، ثم تشرب السائل الحلو، و لديك سحب دم كل ساعة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ، حتى يتمكن طبيبك من معرفة مدى سرعة معالجة جسمك للجلوكوز وتأكيد تشخيص سكري الحمل.

في معظم الحالات يمكنك التحكم في سكري الحمل باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة يمكن لطبيبك أن يصف العلاج بالأنسولين إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية لإدارة حالتك.

بشكل عام تحتاج إلى خفض السكر الزائد من نظامك الغذائي والتركيزعلى الخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون كميزة إضافية ، يوفر هذا النظام الغذائي الصحي العناصر الغذائية التي تحتاجها أنت وطفلك للحصول على أفضل صحة وتطور.

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم المعتدل جسمك على معالجة الجلوكوز قد يوصي الفريق بالمشي لمدة 10-15 دقيقة بعد وجبات الطعام لتنظيم نسبة السكر في الدم، عادةً ما يختفي سكري الحمل فور ولادة طفلك ويجب أن تخضع لاختبار تحمل الجلوكوز بعد ستة أسابيع تقريبًا من الولادة للتأكد من اختفاء مرض السكري.

يزيد سكري الحمل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لاحقًا في الحياة يمكنك تقليل المخاطر من خلال الاهتمام بنظامك الغذائي وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن صحي.