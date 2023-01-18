ميناء دمياط يستقبل وفداً من متخذى القرار الأفارقة فى مجال النقل والنقل البحرى

دمياط معتز الشربينى

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة وإمكانات ميناء دمياط ومشروعاتها الحالية والمستقبلية لما لها من أهمية عالمية وإقليمية ومحلية. جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع انعقاد المنتدى الأفريقي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث كان في استقبالهم اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، والذي نقل تحيات الفريق كامل الوزير وزير النقل للوفد و أعرب عن سعادته بزيارتهم لميناء دمياط .

جاء ذلك بحضور اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار، ولفيف من قيادات الهيئة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتم تقديم عرض توضيحي لأهم المزايا التي يتمتع بها الميناء، حيث تم استعراض إمكانات الميناء ومحطاته المختلفة والمشروعات القومية الجاري إنشاؤها (محطة حاويات تحيا مصر 1 – الحاجز الغربي – الحاجز الشرقي ) ، و توضيح مدى إستعداد الميناء لمواجهة التغيرات المناخية ، و خطة الميناء للتحول إلى ميناء أخضر بحلول عام 2030 ، حيث يضم الميناء مساحات خضراء شاسعة من شأنها تقليل نسبة الكربون في الهواء الجوي و تنقيته ، و منظومة (JIT) و التي تقلل من زمن إنتظار السفن و تقليل الإنبعاثات الضارة و التقليل من إستهلاك الوقود ، و أيضا تطبيق منظومة (OPS) و التي تمد السفن بالطاقة الكهربائية من الرصيف ، بالإضافة إلى وجود محطة معالجة المياة الناتجة كمخلفات من السفن و إعادة إستخدامها في ري المساحات الخضراء بالميناء و وجود مرصد بيئي تابع لوزارة البيئة لقياس مدى جودة الهواء و الماء .

و تمت الإشارة إلى أن الميناء في سبيله لدراسة إمكانية توليد الطاقة الكهربية عن طريق استغلال حركة الأمواج بمنطقتي الحاجز الغربي و الشرقي ، و ايضا إستخدام الخلايا الكهروضوئية العائمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ، إمكانية إستخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين الأزرق.

ثم قام الوفد بجولة داخل الميناء ضمت برج الإرشاد ، و الإدارة العامة للإنقاذ و السلامة البحرية ، و أختتمت الجولة بزيارة مركز العمليات و إدارة الأزمات .

و من جانبه أوضح اللواء بحري أحمد حواش أن زيارة الوفد الأفريقي تعد دليلا على قوة العلاقات المصرية الأفريقية و حرص القيادة السياسية على تعزيز التبادل التجاري والتعاون فى مجالات النقل بين مصر ودول حوض النيل و هو الأمر الذي تؤكد عليه توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.