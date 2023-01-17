ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23379 طن تشمل : 2500 طن صويا و 5065 طن يوريا و 1647 طن ملح و 14167 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16746 طن تشمل : 8451 طن قمح و 3000 طن مولاس و 5000 طن سكر و 295 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1438 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 294 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2183 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52496 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99037 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5541 شاحنة .

من ناحية اخرى تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك دمياط برئاسة عبد الحى أبو الروس مدير عام جمرك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تصدير كمية من المنتجات المصرية دون وجود تفويض أو تنازل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.