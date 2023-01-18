مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية

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حاول مستوطن إسرائيلي، اليوم الأربعاء، دهس أربعة أطفال فلسطينيين في منطقة "مسافر يطا" النائية بمُحافظة "الخليل" الواقعة بجنوب الضفة الغربية.



وقال المواطن الفلسطيني ممدوح أبو طبيخ إن المستوطن كان يستقل جرارًا زراعيًا، واندفع بسرعة كبيرة نحو أربعة من أطفاله (1-7 أعوام) والذين كانوا برفقته في منطقة (العين البيضاء)، في محاولة لدهسهم إلا أنه تمكن وفي اللحظة الأخيرة من انتشال أطفاله من أمام الجرار وهم في حالة خوف شديد.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت قبل أقل من أسبوع المواطن (أبو طبيخ) بهدم منزله بمساحة ( 170 مترا) ويؤوي عائلته المكونة من سبعة أفراد.