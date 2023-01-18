محافظ الوادى الجديد يناقش مع وزير الزراعة مشروع إنشاء محطة بحوث إقليمية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أنه إلتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار التنسيق لإقامة محطة بحوث إقليمية جديدة، ومتابعة جهود التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، مؤكداً على أنه تم التنسيق لإقامة محطة بحوث إقليمية جنوب مركز باريس بالتعاون مع المراكز البحثية بالوزارة؛ لتعزيز جهود تنمية القطاع الزراعي بالمحافظة، وانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل التي تلائم طبيعة التربة والمناخ.

واضاف المحافظ أن اللقاء تطرّق لمُناقشة وضع خطة زمنية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ بتحقيق المستهدفات وتأمين الاحتياجات من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وفى سياق آخر، كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، استقبل أمس الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ لبحث التعاون الثنائي على مستوى الأنشطة والمشروعات الشبابية والرياضية المقامة بالمحافظة، وأبرز ما تم إنجازه من تطوير لمراكز شباب وأندية المحافظة.

وتناول الاجتماع الحديث حول أهمية المدينة الشبابية التى تم تنفيذها وافتتاحها بالوادى الجديد؛ كقيمة مضافة إلى المدن الشبابية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وتُمكن شباب مصر من زيارة محافظة الوادى الجديد، والإقامة بها ضمن مشروعات الوزارة القومية "رحلات اعرف بلدك".

وتقدم محافظ الوادى الجديد بطلب لإنشاء مضمار جديد للهجن بمدخل مدينة الخارجة الشمالي، يُطابق المواصفات الفنية والاشتراطات القياسية الدولية بطول 5 كم، بالإضافة إلى تزويده بقاعات استقبال ومنصّات مشاهدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع محافظ الوادى الجديد والمتابعة المستمرة معه فى رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية بالمحافظة، وتوسيع المشروعات والبرامج المنفذة بها، بجانب تحديد المنشآت المطلوب تطويرها الفترة المقبلة، والمضى فى تنفيذها تباعا ضمن ملف تطوير الوزارة للمنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أنه سيتم دراسة طلب محافظ الوادى بشأن إقامة مضمار جديد للهجن لاسيما مع التوسع فى انتشار هذه الرياضة، والتى تجد إقبالاً كبيراً من قِبل الممارسين لتلك الرياضة التراثية العريقة.