محافظ الوادى الجديد يلتقى وفدًا من المستثمرين العرب لبحث فرص الاستثمار الزراعى

الوادي الجديد- فريق المحافظات

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع وفد من المستثمرين العرب، لبحث فرص التعاون والاستثمار الواعدة في المجال الزراعي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بجذب الاستثمارات العربية.

واستعرض المحافظ أبرز مشروعات البنية الأساسية المنفذة لدعم مناخ الاستثمار، والمقومات التي تحظى بها المحافظة، والتيسيرات التي تقدمها لجذب المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى جهود الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتأمين احتياجات الدولة منها.

وكان محافظ الوادي الجديد، تفقد مؤخرا أحد مشروعات الاستثمار الزراعي بالمنطقة المتاخمة لحدود المحافظة الإدارية مع محافظة سوهاج، وذلك علي مساحة 2500 فدان، يرافقه الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري والمهندس محمود عمران مدير صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بحجم الانجاز بالمشروع الذي يعتمد على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية ويضم مزرعة نخيل ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 2,5 مليون نخلة، وزراعات الزيتون والليمون والجوافة والنبق الإفرنجي، موجهًا بتشكيل لجنة لبدء إجراءات تمليك أراضي المشروعات التي طبقت شروط المبادرة وذلك طبقًا للضوابط القانونية.

كما وجه بتخصيص 10 أفدنة ضمن المساحة المنزرعة لصالح دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص 5 أفدنة بمدينة الخارجة لزراعة شتلات النبق الإفرنجي لتعميم زراعة المنتجات غير التقليدية والتوسع في إنتاج عسل السدر.

كما تفقد المحافظ، قرى بشائر خير الوادي (1) و(2) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين، حيث يثُ وجّه ببدء إجراءات تسكين المنازل الكائنة شمال قرية المنيرة بإجمالي 24 بيت وتوزيع الأفدنة للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط، وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى بشائر خير الوادي تمهيدًا لدخوله الخدمة كتابع لقرية المنيرة، وعمل سياج شجري من التين الشوكي يحيط بالمنازل لمنع زحف الرمال.

كما شهد المحافظ باكورة إنتاج قرى بشائر الخير من الخضراوات ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الصوب الزراعية، ووجّه بسرعة تسوية التربة حول المنازل، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد المحافظ أعمال إنشاءات محطة الوقود شمال قرى بشائر خير الوادي القائمة على مساحة 6 أمتار مسطح، وتحتوي 6 خزانات وقود بسعة تخزينية 240 طنا، ضمن المشروعات الخدمية المقدمة للتيسير على الأهالي.