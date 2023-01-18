محافظ الفيوم يشهد احتفال نادى متحدى الإعاقة باليوم العالمى لذوى الهمم

الفيوم رباب الجالى

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم احتفال نادى متحدى الإعاقة بالفيوم، باليوم العالمى لذوى الهمم، الذى نظم بإحدى قاعات الاحتفالات بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، بمشاركة أكثر من 150 من ذوى الهمم، يمثلون مختلف الفئات العمرية من الجنسين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة نشوى حسين رئيس مجلس إدارة نادى متحدى الإعاقة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وفريق مبادرة "وطنى" برئاسة العميد هانى رشاد، وحشد من أعضاء نادى متحدى الإعاقة وذوى الهمم، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المهتمين بهذا الشأن.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفقرة إلقاء للنشيد الوطنى "بلادى بلادى بلادى" للطفلة "لقاء عبد الناصر" من ذوى الهمم، والتقاط الصور التذكارية مع محافظ الفيوم، والاستماع لمطالب ذوى الهمم، كما تضمنت الاحتفالية فقرة للفنون الشعبية وعرض التنورة.

فى مستهل كلمته قدم محافظ الفيوم، التهنئة لذوى الهمم بيومهم العالمى، كما قدم الشكر لرئيس مجلس إدارة نادى متحدى الإعاقة بالفيوم وأعضاء المجلس، لدعوتهم الكريمة له للمشاركة فى تلك الاحتفالية، معرباً عن سعادته بهذه الدعوة وتلك المشاركة، مؤكداً أن الأشخاص ذوى الهمم أصحاب قدرات ومواهب متميزة، ونماذج تحتذى فى مواجهة الصعاب وتحويل المحنة إلى منحة، مشيراً إلى أن النادى الجارى إنشاؤه بمنطقة دمو لمتحدى الإعاقة داخل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستكمال أعماله الإنشائية، مؤكداً أنه على استعداد دائم للقاء ذوى الهمم وباب مكتبه مفتوح للجميع، للاستماع لمطالبهم وتلقي شكواهم وتقديم الحلول لها مع الجهات ذات الصلة.