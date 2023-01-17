محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بطامية

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام 2022/2023، بعددٍ من اللجان التابعة لإدارة طامية التعليمية، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بدون أى معوقات.

رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وياسر جمعة رئيس مركز طامية.

شملت جولة المحافظ تفقد لجنة مدرسة طامية الاعدادية بنات والتى تضم 25 لجنة فرعية بإجمالى 500 طالبة، ولجنة مدرسة طامية الرسمية للغات والتى تضم 15 لجنة فرعية بإجمالى 302 طالبًا وطالبة.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة، ووجود طبيب أو زائر صحى بكل مدرسة للإشراف على اللجان، كما اطمأن على توزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامتهم، مشددًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، مع تكثيف أعمال النظافة بالمدارس.

وشدد المحافظ، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أى شكاوى، والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.

فيما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2022/2023 بلغ 68 ألفًا و588 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 260 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى مشكلة طارئة بشكل فوري.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الاعدادية انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/1/2023 بمادة اللغة العربية، وتختتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24/1/2023 بمادة الجبر والاحصاء.

وخلال الجولة التفقدية، استوقفت المحافظ، إحدى السيدات، وطالبته بتوفير مشروعًا يساعدها على تربية أبناءها، وعلى الفور استجاب لها السيد المحافظ ووجه المسئولين بسرعة توفير مشروع للسيدة، يوفر لها دخلًا مناسبًا يساعدها على توفير احتياجات ومتطلبات أسرتها.