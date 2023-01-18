طرق تساعد في إزالة دهون البطن.. ابعد عن الوجبات السريعة

كتبت رانيا عامر

رغم صعوبة التخلص من الدهون الحشوية"البطن"، إلا أن هناك تغييرات بسيطة في نمط الحياة تساعد في إزالة هذه الدهون، أو الحد منها على الأقل.وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.وعلى عكس الدهون تحت الجلد، توجد الدهون الحشوية في عمق البطن، ومع أن كمية معينة منها تعد ضرورية للجسم، لأنها تحمي وتعزل الأعضاء الداخلية، إلا أن الإفراط في هذه الدهون يرتبط بحالات طبية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

طرق تساعد في حرق دهون البطن:

1.التخلص من الوجبات السريعة

قالت الدكتورة برايان فيشر، من Evergreen Life : "الكربوهيدرات المكررة و السكريات تساهم بشكل كبير في تخزين الدهون لدينا. أولا، حاول أن تقلل من السكريات الحرة، والتي توجد في الكعك والحلويات والبسكويت والشوكولاته والمشروبات الغازية وما إلى ذلك. كما توجد السكريات الحرة أيضا بشكل طبيعي في العسل وعصير الفاكهة غير المحلى وعصائر الخضروات والعصائر".

ووصت فيشر بضرورة الحصول على أقل من 30في المائة من السكريات يوميا. وأن هذا هو الحد الأقصى وليس الكمية الموصى بها".

2.قم بإجراء مقايضات غذائية جيدة

أوضحت فيشر: "تغلب على الجوع وتقليل ارتفاع الإنسولين باختيارات البروتين الصحية. تجنب الهامبرجر الدهني والسجق و الأسماك واللحوم الخالية من الدهون، مثل الديك الرومي أو الدجاج والفاصوليا والبيض ".

وأضافت: "إن تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو والجوز أو الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والزبادي الحي والميسو يمكن أن يفيد توازن الإنسولين وبكتيريا الأمعاء والهرمونات وإدارة الوزن".

3 الحركة..

واضافت فيشر: "إن فقدان الدهون الحشوية يأتي مع الجمع بين الغذاء الصحي واتباع نظام لياقة بدنية جيد. ووجدت الأبحاث أن التدريب المتقطع عالي الكثافة (المعروف أيضا باسم HIIT) هو أفضل طريقة لفقدان الدهون الحشوية، كما أنه يساعد على زيادة حساسية الإنسولين لديك، ويتضمن HIIT بشكل أساسي دفعات قصيرة من التمارين المكثفة بالتناوب مع فترات التعافي منخفضة الكثافة".

ويمكن أن يؤدي زيادة الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان الثدي، وسرطان الأمعاء ومرض ألزهايمر.