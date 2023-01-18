الجزائر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكرى والأوضاع الإقليمية والدولية

اش ا

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مع المستشار الأعلى لوزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المارشال مارتن إيليوت سامبسون، الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري الثنائي، كما تناولا السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، للمسئول العسكري البريطاني الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد عسكري مهم.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - أن الفريق أول السعيد شنقريحة أكد أن تجسيد هذه الزيارة من شأنه السماح بتنويع وتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين الطرفين، مبديا استعداد بلاده لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة قصد بلوغ الديناميكية المنشودة.

كما أكد استعداد بلاده التام لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة قصد بلوغ الديناميكية المنشودة على أساس تعاون صريح ومسعى متبصر ودائم وواقعي، مشيرا إلى أنه من المفيد أن تندرج ديناميكية التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار مسعى يهدف إلى المضي قدما عبر تثمين العلاقات الممتازة القائمة بين جيشي البلدين، لاسيما في مجال التدريب .

واقترح رئيس أركان الجيش الجزائري على المسؤول العسكري البريطاني الشروع في دراسة مشتركة قصد تحديد الفرص المتاحة ومجالات تجسيدها، لاسيما التدريب.

وقال الفريق أول شنقريحة إن "الجزائر تنتمي إلى دول عدم الانحياز وهي غيورة على تاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات، وغيورة أيضا على استقلالها وقرارها السياسي السيد وتتعامل مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات اقتصادية وعسكرية".