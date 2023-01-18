"التعليم" تحدد المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الفصل الأول للثانوى العام

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات والإدارات التعليمية المواد غير المضافة للمجموع والتى يؤدى فيها طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية والتى انطلقت 14 يناير وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وأوضحت المديريات أنه بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع للصف الثانى الثانوى، تشمل التربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الصناعة والزراعة، أما المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوى العام تتضمن التربية الدينية والتربية الوطنية والحاسب الآلى وتكنولوجيا الصناعة والزراعة.

وكانت المديريات التعليمية أصدرت تعليمات للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تتم على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي، على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة اعتبارا يناير المقبل.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أنها تعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقا للجدول المعد والمعلن من قبل المديرية، وفى حال حدوث مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول وعمل محضر إثبات حالة عن المسألة ووصفها وصفا دقيقا.

وشددت المديريات على أن الموجه الأول بالإدارة التعليمية مسئول عن وضع الامتحانات الفترة الصباحية مدارس حكومي رسمي ورسمي لغات ومدارس خاصة، والفترة المسائية مدارس حكومي رسمي وطلاب خدمات وطلاب المنازل مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج التعليمي، كما طالبت المديريات التعليمية، بأن يقوم كل موجه أول بعمل امتحان أساسي وامتحان احتياطي للفترة الصباحية، وكذلك امتحان أساسي واحتياطي للفترة المسائية.