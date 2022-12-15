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جداول امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع لمدارس الجيزة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:19 م
جداول امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع لمدارس الجيزة امتحانات
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، عن جداول امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، يؤدي الصف السادس الإبتدائي (عربي – لغات)، امتحان مادة التربية الدينية يوم الإثنين 2/1/2023، ويؤدي الصفين (الأول والثاني الإعدادي) (عربي – لغات) امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين 2/1/2023، وامتحان مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء 3/1/2023، وامتحان مادة التربية الفنية يوم الأربعاء 4/1/2023.

وتبدأ امتحانات المستوى الرفيع (لغة إنجليزية) للفصل الدراسي الأول للمدارس الرسمية والمتميزة لغات، من يوم الإثنين 2/1/2023 للصفوف (الرابع الابتدائي – الخامس الإبتدائي – الأول الإعدادي)، ويوم الثلاثاء 3/1/2023 للصفوف (السادس الإبتدائي – الثاني الإعدادي – الأول الثانوي)، ويوم الأربعاء 4/1/2023 للصفوف (الثالث الإعدادي – الثاني الثانوي).

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