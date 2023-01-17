محافظة الإسكندرية تواصل محو أمية المواطنين والعاملين بحى شرق والعجمى

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية،بأستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد إمتحان فورى ل 70 من المواطنين والعاملين خدمات معاونة بنطاق حى شرق وحى العجمي الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم و الالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها الدكتورة رباب مدني رئيس حى شرق و السيد موسى رئيس حي العجمي.

هذا وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد كلف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بمناقشة المشاريع المقدمة من متدربي دورة إعداد الكوادر القيادية بالمحافظة باعتبارها أول دورة ينظمها مركز تدريب المحافظة لإعداد كوادر قيادية شابة قادرة على تحمل المسؤولية الموكلة إليهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل على رفع مهارات العاملين بها بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة التدريب، وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والقطاعات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بما يؤثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.