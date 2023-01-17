غلق 58 منشأة وضبط 3848 حالة إشغال متنوع فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة على الأسواق والمحلات والمقاهى، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، حيث نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

أسفرت هذه الحملات عن غلق 58 منشأة، والتحفظ على 3843 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1285 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ244 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتى يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.